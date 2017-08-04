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09:30 (мск), источник: ЮГА.ру

Пять партий примут участие в выборах в Заксобрание Краснодарского края

Избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала пять партий на выборы в ЗСК.

Источник: ЮГА.ру

На заседании комиссии 3 августа был зарегистрирован список кандидатов, выдвинутый региональным отделением «Единой России». В него вошли 97 кандидатов, сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Ранее крайизбирком зарегистрировал списки региональных отделений «Коммунистов России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

Из-за различных нарушений отказано в регистрации партиям «Яблоко», «Родина» и «Великое Отечество», пишет «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, выборы депутатов Законодательного собрания Кубани пройдут 10 сентября. В этот раз в целях оптимизацией расходов количество одномандатных округов сокращено с 50 до 35, а число депутатов — со 100 до 70.

Справка
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