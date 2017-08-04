Пять партий примут участие в выборах в Заксобрание Краснодарского края

На заседании комиссии 3 августа был зарегистрирован список кандидатов, выдвинутый региональным отделением «Единой России». В него вошли 97 кандидатов, сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

Как сообщали Юга.ру, выборы депутатов Законодательного собрания Кубани пройдут 10 сентября. В этот раз в целях оптимизацией расходов количество одномандатных округов сокращено с 50 до 35, а число депутатов — со 100 до 70.