Во Франции депутатам запретили нанимать на работу родственников

Источник: AFP 2017

Как сообщило в четверг агентство AFP, закон, в частности, запрещает министрам, парламентариям и представителям местных органов исполнительной власти принимать на работу близких родственников (супругов, родителей, детей).

Видео Супруге Франсуа Фийона предъявлены обвинения

В случае нарушения этой нормы предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа на сумму в €45 тыс. За принятие документа высказались 383 депутата, против — три, воздержались — 48.

Принять закон об этике политической жизни обещал Эмманюэль Макрон в бытность кандидатом в президенты страны. Это было вызвано так называемым скандалом «Пенелопагейт». Он разразился после того, как газета Le Canard enchaine опубликовала сведения о том, что супруга кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании.