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3 августа, источник: ТАСС

Во Франции депутатам запретили нанимать на работу родственников

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Французский парламент одобрил большинством голосов закон об этике политической и общественной жизни.

Источник: AFP 2017

Как сообщило в четверг агентство AFP, закон, в частности, запрещает министрам, парламентариям и представителям местных органов исполнительной власти принимать на работу близких родственников (супругов, родителей, детей).

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В случае нарушения этой нормы предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа на сумму в €45 тыс. За принятие документа высказались 383 депутата, против — три, воздержались — 48.

Принять закон об этике политической жизни обещал Эмманюэль Макрон в бытность кандидатом в президенты страны. Это было вызвано так называемым скандалом «Пенелопагейт». Он разразился после того, как газета Le Canard enchaine опубликовала сведения о том, что супруга кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании.

Пенелопа Фийон получала большую зарплату, не выполняя какой-либо работы и не появляясь в Национальном собрании. Позже выяснилось, что Фийон также фиктивно оформил на работу консультантами двух своих взрослых детей.

Комментарии
3
Vesta *
... чтобы не пришлось раскулаченное добро отдавать назад, как честно заработанное ..
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Vesta *
.. и прелюбодеев ( любовниц и любовников)
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Vesta *
Молодцы !!!
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