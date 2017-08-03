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3 августа, источник: РИА Новости

Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле

МЕХИКО, 3 авг — РИА Новости. Созыв учредительного собрания означает конец демократии в Венесуэле, заявил в четверг президент соседней Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

Источник: AP 2017

Учредительное собрание приступает к работе в пятницу и должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

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«К сожалению, то, что мы видим в последнее время — это ухудшение, разрушение демократии в Венесуэле. Она разрушалась потихоньку, и это национальное учредительное собрание является определенной формы кульминации этого процесса, с чем мы не можем согласиться», — приводит мексиканский портал Excelsior заявление Сантоса.

Генеральная прокуратура Венесуэлы в четверг потребовала отменить начала работы НУС, мотивировав это предположением о совершении преступлений в рамках выборного процесса в этот орган.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на 1 миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

Комментарии
1
Валерий Рюмин
А в Колумбии демократия прямо брызжет...!
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