Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»

В ходе брифинга для прессы в Государственном департаменте один из журналистов спросил официального представителя внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, согласна ли она со словами Медведева, что надеждам на улучшение отношений с США пришел конец.
«Мы — две ядерные сверхдержавы. Многие в мире считают, что США и России следует работать вместе по разным вопросам», — сказала Науэрт. В качестве примера успешного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном она назвала перемирие в юго-западной Сирии, которое соблюдается уже на протяжении месяца.
Журналист также спросил, что Науэрт думает о заявлении Медведева, что подписанные Дональдом Трампом санкции против России являются объявлением экономической войны. «Многие страны, многие политики иногда говорят провокационные вещи. Надо немного успокоиться», — предложила она.
Также представитель Государственного департамента прокомментировала решение Москвы сократить количество сотрудников в американских дипломатических представительствах в России до 455. По ее словам, в первую очередь от этого решения пострадают сами граждане России, поскольку они составляют значительную часть персонала посольства и консульств Соединенных Штатов.
Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи 2 августа. Документ дает возможность ужесточить ограничительные меры против этих трех стран. В то же время закон ограничивает президента в вопросе смягчения или снятия санкций против Москвы, Тегерана и Пхеньяна. Сам Трамп заявил, что считает закон антиконституционным, и выразил надежду, что конгресс воздержится от его применения.