Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»

Источник: РИА "Новости"

В ходе брифинга для прессы в Государственном департаменте один из журналистов спросил официального представителя внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, согласна ли она со словами Медведева, что надеждам на улучшение отношений с США пришел конец.

«Мы — две ядерные сверхдержавы. Многие в мире считают, что США и России следует работать вместе по разным вопросам», — сказала Науэрт. В качестве примера успешного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном она назвала перемирие в юго-западной Сирии, которое соблюдается уже на протяжении месяца.

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Журналист также спросил, что Науэрт думает о заявлении Медведева, что подписанные Дональдом Трампом санкции против России являются объявлением экономической войны. «Многие страны, многие политики иногда говорят провокационные вещи. Надо немного успокоиться», — предложила она.

Также представитель Государственного департамента прокомментировала решение Москвы сократить количество сотрудников в американских дипломатических представительствах в России до 455. По ее словам, в первую очередь от этого решения пострадают сами граждане России, поскольку они составляют значительную часть персонала посольства и консульств Соединенных Штатов.