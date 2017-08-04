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09:08 (мск), источник: РБК

Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»

Официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт прокомментировала сообщение главы правительства России Дмитрия Медведева о том, что надеждам на улучшение отношений с США пришел конец.

Источник: РИА "Новости"

В ходе брифинга для прессы в Государственном департаменте один из журналистов спросил официального представителя внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, согласна ли она со словами Медведева, что надеждам на улучшение отношений с США пришел конец.

«Мы — две ядерные сверхдержавы. Многие в мире считают, что США и России следует работать вместе по разным вопросам», — сказала Науэрт. В качестве примера успешного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном она назвала перемирие в юго-западной Сирии, которое соблюдается уже на протяжении месяца.

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Журналист также спросил, что Науэрт думает о заявлении Медведева, что подписанные Дональдом Трампом санкции против России являются объявлением экономической войны. «Многие страны, многие политики иногда говорят провокационные вещи. Надо немного успокоиться», — предложила она.

Также представитель Государственного департамента прокомментировала решение Москвы сократить количество сотрудников в американских дипломатических представительствах в России до 455. По ее словам, в первую очередь от этого решения пострадают сами граждане России, поскольку они составляют значительную часть персонала посольства и консульств Соединенных Штатов.

Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи 2 августа. Документ дает возможность ужесточить ограничительные меры против этих трех стран. В то же время закон ограничивает президента в вопросе смягчения или снятия санкций против Москвы, Тегерана и Пхеньяна. Сам Трамп заявил, что считает закон антиконституционным, и выразил надежду, что конгресс воздержится от его применения.

Комментарии
2
Брис Борисович
И здесь сдался мендель. Ну и ч зачем он нужен,если его госдеп поддерживает,а у него всё плохо.То улюкаевщина во всём виновата,то ещё кто-то.Ну нет у него "завтра",не видит он ,его...
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Серафим Тяпкин-ляпкин
Мели, Емеля - твоя неделя!
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