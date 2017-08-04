WSJ: в США сформировали жюри присяжных по расследованию «российского следа» на выборах

По сведениям двух ее источников, жюри присяжных было созвано несколько недель назад. Данный шаг, как отмечает издание, свидетельствует, «что разбирательство, которое ведет Мюллер, активизируется». Вместе с тем не ожидается, что оно завершится раньше, чем через несколько месяцев.

Адвокат президента США Дональда Трампа Тай Кобб заявил журналистам газеты, что не знал о формировании жюри. Он заверил, что «Белый дом в полной мере готов сотрудничать с Мюллером» в том, что касается расследования.

Как отмечает издание, присяжные в рамках данного разбирательства могут направлять интересующим следователей лицам повестки, заслушивать их показания, а также решать, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинений различным фигурантам. Кто именно вошел в состав жюри, не уточняется. По словам опрошенных журналистами издания экспертов в сфере права, созыв жюри присяжных не означает, что в связи с расследованием кому-либо действительно будут предъявлены обвинения.

По сведениям источников агентства Reuters, присяжные уже направили повестки в связи с состоявшейся в июне 2016 года встречей сына американского лидера — Дональда Трампа — младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Кем именно заинтересовалось следствие, не уточняется.