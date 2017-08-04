Бизнес на Дальнем Востоке перестанут постоянно проверять
Президент России Владимир Путин поручил ограничить количество внеплановых проверок для бизнеса на Дальнем Востоке, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в минвостокразвития.
Президент России Владимир Путин поручил ограничить количество внеплановых проверок для бизнеса на Дальнем Востоке, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в минвостокразвития.
Их должно быть не более 30% от плановых проверок. Кроме того, поручено ограничить их время проведения десятью сутками. Также глава государства отметил, что важно принять меры, чтобы не провоцировать при этом остановку работы предприятий.
Еще одной важной мерой Владимир Путин назвал предоставление права Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и его представителей на местах защищать и представлять интересы предпринимателей в судах.
Татьяна Данилова.