Медведев проведет в Крыму совещание по развитию промышленности в регионе

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу посетит Крым, где проведет совещание о состоянии и перспективах развития промышленности на полуострове. Как сообщили в пресс-службе кабмина, мероприятие пройдет на площадке судостроительного завода «Море» в Феодосии.

В совещании примут вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.

Медведев не раз отмечал, насколько важно развивать инфраструктуру и промышленность Крыма.

Еще 31 марта 2014 года на заседании правительства России, которое прошло в Крыму, глава кабмина подчеркнул: «Наша цель — сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов, чтобы он мог генерировать достаточные доходы для собственного развития. Такие возможности есть».

«Мы будем готовы поддержать те компании, которые будут инвестировать в развитие полуострова, которые будут работать на территории наших новых регионов и заключат инвестиционные соглашения с органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — заявил тогда премьер.

С тех пор Медведев несколько раз в год посещает полуостров. Темами встреч и совещаний, которые он проводил в Крыму, становились детский отдых, развитие сельского хозяйства, малого бизнеса, системы здравоохранения, дорожного хозяйства и другие.