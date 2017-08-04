Американские сенаторы хотят запретить Трампу увольнять Мюллера

По заявлению соавтора одного из законопроектов республиканца Линдси Грэма, конгресс должен осуществлять надзор над подобными вопросами. Грэм, один из наиболее ярых приверженцев теории о «российском следе» в прошедших выборах, утверждает, что руководствуется не политикой, а интересами общего регулирования работы минюста со стороны конгресса.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду «утраты доверия». По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.