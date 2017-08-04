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03:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Президент Монголии официально подтвердил приезд на ВЭФ во Владивосток

Халтмаагийн Баттулга впервые посетит Россию в новом статусе.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 августа, PrimaMedia.

Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, избранный 7 июля 2017 года, возглавит делегацию своего государства на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке и впервые посетит Россию в данном статусе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития. О прибытии Халтмаагийна Баттулги на ВЭФ рассказал посол Монголии в Российской Федерации Банзрагч Дэлгэрмаа во время встречи в Москве с советником президента Российской Федерации Антоном Кобяковым.

Стороны отметили положительную динамику в развитии как политических, так и экономических контактов между Россией и Монголией, регулярный диалог между лидерами двух стран. Банзрагч Дэлгэрмаа подчеркнула, что на ВЭФ ожидается участие делегации Монголии, в которую войдет около 120 официальных лиц и представителей бизнеса.

Во время встречи также обсудили вопросы участия 30 спортсменов из Монголии в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который впервые состоится на полях Форума. Было отмечено, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга успешно занимался дзюдо и самбо, входил в состав национальных сборных по этим видам единоборств.

Подводя итоги встречи, Антон Кобяков выразил надежду, что визит монгольской делегации будет иметь практическое значение для расширения российско-монгольского сотрудничества и ознаменует собой новый рубеж в развитии партнерства двух стран. Также было подчеркнуто, что Форум во Владивостоке станет для президента Монголии первым мероприятием в многостороннем международном формате.

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