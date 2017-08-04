Загадочная структура появилась в приморском городе

Источник: ДЕЙТА

У главы Артема Александра Авдеева появился новый заместитель Ден Ган Гун (Юрий Николаевич). В подчинении у вновь назначенного вице-мэра будет находиться специально созданный отдел международных и внешнеэкономических связей.

Заниматься международным положением приморского города господин Ден Ган Гун, будет не в знакомом каждому жителю здании администрации, а в помещении жилого дома, находящемся через дорогу от него. О чем жителей информирует соответствующая вывеска у входа в здание нового международного отдела. А точнее, если верить ее содержанию — Администрация АГО по международным вопросам.

Какие конкретно международные связи будет налаживать, хоть и транзитный, но далеко не самый крупный город Приморья доподлинно неизвестно.

Образование новой администрации в дополнение к уже существующей вызвало непонимание у некоторой части жителей города.

«Смущает целесообразность введения новой высокооплачиваемой ставки и содержания международного отдела в штате из трех сотрудников. В Артеме, что — денег девать больше некуда? Артем — не краевая столица, богатая иностранными туристами, ни портовый город. Какие именно отношения международного уровня здесь собираются выстраивать? Или к нам рекой полились иностранные инвестиции? Может быть для начала внутренние отношения с жителями выстроить на должном уровне, а уже потом думать о внешних» — прокомментировал ситуацию для ИА «Deita.ru» депутат Думы АГО Юрий Касецкий.

Пользователи соцсетей, комментируя появившийся международный дубль мэрии, уже окрестили его «артемовским филиалом ООН».