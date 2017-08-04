Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин определился с судьбой Ленина
Умеренные возлияния грозят ожирением
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
03:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Загадочная структура появилась в приморском городе

Кадровые назначения в городской администрации развеселили артемовцев, сообщает ИА «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

У главы Артема Александра Авдеева появился новый заместитель Ден Ган Гун (Юрий Николаевич). В подчинении у вновь назначенного вице-мэра будет находиться специально созданный отдел международных и внешнеэкономических связей.

Заниматься международным положением приморского города господин Ден Ган Гун, будет не в знакомом каждому жителю здании администрации, а в помещении жилого дома, находящемся через дорогу от него. О чем жителей информирует соответствующая вывеска у входа в здание нового международного отдела. А точнее, если верить ее содержанию — Администрация АГО по международным вопросам.

Какие конкретно международные связи будет налаживать, хоть и транзитный, но далеко не самый крупный город Приморья доподлинно неизвестно.

Образование новой администрации в дополнение к уже существующей вызвало непонимание у некоторой части жителей города.

«Смущает целесообразность введения новой высокооплачиваемой ставки и содержания международного отдела в штате из трех сотрудников. В Артеме, что — денег девать больше некуда? Артем — не краевая столица, богатая иностранными туристами, ни портовый город. Какие именно отношения международного уровня здесь собираются выстраивать? Или к нам рекой полились иностранные инвестиции? Может быть для начала внутренние отношения с жителями выстроить на должном уровне, а уже потом думать о внешних» — прокомментировал ситуацию для ИА «Deita.ru» депутат Думы АГО Юрий Касецкий.

Пользователи соцсетей, комментируя появившийся международный дубль мэрии, уже окрестили его «артемовским филиалом ООН».

Андрей Горюнов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Популярный маршрут во Владивостоке продлен до «Седанки»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Трамп назвал унизительными для США домыслы о сговоре с Россией
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Белых
«Зенит» проиграл клубу из Израиля в матче Лиги Европы
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с Неймаром
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь