Владимир Путин поручил разобраться с энергоаварией на Дальнем Востоке
Президент также попросил принять меры, чтобы подобные происшествия больше не повторялись.
Президент также попросил принять меры, чтобы подобные происшествия больше не повторялись.
Президент России Владимир Путин поручил минэнерго выяснить причины аварии, оставившей без света несколько регионов Дальнего Востока, и подготовить предложения для предотвращения системных сбоев. Доложить об этом глава ведомства Александр Новак должен будет
«Проанализируйте это всё, доложите председателю правительства не только с выявлением причин, но и с предложениями мероприятий, которые не допускали бы подобных сбоев», — рассказал Владимир Путин.
Обсуждением аварии открылось совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в ДФО. Его стенограмма выложена на сайте Кремля. Министр энергетики России в свою очередь заверил, что ведомство примет все необходимые меры и отметил, что в целом количество подобных аварий в стране сокращается. В прошлом году произошло 52 похожих сбоя. В этом — пока пять.
«Тем не менее это означает, что мы должны всё равно проанализировать текущую ситуацию и максимально снизить риски такого веерного, каскадного отключения, которое касается большого числа потребителей. Все необходимые мероприятия будут проведены, чтобы минимизировать такие случаи», — заявил Александр Новак.
РИА «Восток-Медиа» писало, что на территории Хабаровского края произошло короткое замыкание на высоковольтной линии. В Приморье обесточенными оказались Артём, Уссурийск, Надеждинский район, а также Первореченский, Советский и частично Ленинский районы Владивостока. В Хабаровском крае без электроэнергии остались около 300 тысяч человек. Свет в домах пропадал хаотично: то обесточенными оказывался целый жилкомплекс, то пара домов. Всего на пике сбоя без электричества оставались более 1,5 миллиона человек.
На участке Могоча — Хабаровск Дальневосточной железной дороги отключилось внешнее энергоснабжение тяговых подстанций.