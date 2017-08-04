Владимир Путин поручил разобраться с энергоаварией на Дальнем Востоке

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин поручил минэнерго выяснить причины аварии, оставившей без света несколько регионов Дальнего Востока, и подготовить предложения для предотвращения системных сбоев. Доложить об этом глава ведомства Александр Новак должен будет премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Проанализируйте это всё, доложите председателю правительства не только с выявлением причин, но и с предложениями мероприятий, которые не допускали бы подобных сбоев», — рассказал Владимир Путин.

Обсуждением аварии открылось совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в ДФО. Его стенограмма выложена на сайте Кремля. Министр энергетики России в свою очередь заверил, что ведомство примет все необходимые меры и отметил, что в целом количество подобных аварий в стране сокращается. В прошлом году произошло 52 похожих сбоя. В этом — пока пять.

«Тем не менее это означает, что мы должны всё равно проанализировать текущую ситуацию и максимально снизить риски такого веерного, каскадного отключения, которое касается большого числа потребителей. Все необходимые мероприятия будут проведены, чтобы минимизировать такие случаи», — заявил Александр Новак.

РИА «Восток-Медиа» писало, что на территории Хабаровского края произошло короткое замыкание на высоковольтной линии. В Приморье обесточенными оказались Артём, Уссурийск, Надеждинский район, а также Первореченский, Советский и частично Ленинский районы Владивостока. В Хабаровском крае без электроэнергии остались около 300 тысяч человек. Свет в домах пропадал хаотично: то обесточенными оказывался целый жилкомплекс, то пара домов. Всего на пике сбоя без электричества оставались более 1,5 миллиона человек.