Семь инвестпроектов Хабаровского края представят на Восточном экономическом форуме

В портфель проектов вошел единственный на Дальнем Востоке транспортно-логистический проект, который реализуется на условиях государственно-частного партнерства — строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска. Объем инвестиций оценивается более чем в 43 млрд рублей.

В числе других проектов — строительство горно-обогатительного комплекса «Нони», геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения коренной платины «Рудный Кондёр» (артель старателей «Амур»), разработка золото-серебряного месторождения «Хаканджинское».

Кроме того, на форуме инвесторам представят проекты по созданию птицекомплекса (Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат), по развитию индустриального парка (Хабаровский завод строительной керамики), а также по производству деталей для судостроения и машиностроения (компания «РМ-СТИЛ. Дальний Восток»).