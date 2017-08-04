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04:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Семь инвестпроектов Хабаровского края представят на Восточном экономическом форуме

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Хабаровский край представит семь инвестиционных проектов стоимостью почти 60 млрд рублей.

В портфель проектов вошел единственный на Дальнем Востоке транспортно-логистический проект, который реализуется на условиях государственно-частного партнерства — строительство автомобильной дороги в обход Хабаровска. Объем инвестиций оценивается более чем в 43 млрд рублей.

В числе других проектов — строительство горно-обогатительного комплекса «Нони», геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения коренной платины «Рудный Кондёр» (артель старателей «Амур»), разработка золото-серебряного месторождения «Хаканджинское».

Кроме того, на форуме инвесторам представят проекты по созданию птицекомплекса (Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат), по развитию индустриального парка (Хабаровский завод строительной керамики), а также по производству деталей для судостроения и машиностроения (компания «РМ-СТИЛ. Дальний Восток»).

III Восточный экономический форум состоится 6—7 сентября на острове Русском, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

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