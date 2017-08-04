Семь инвестпроектов Хабаровского края представят на Восточном экономическом форуме
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Хабаровский край представит семь инвестиционных проектов стоимостью почти 60 млрд рублей.
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Хабаровский край представит семь инвестиционных проектов стоимостью почти 60 млрд рублей.
В портфель проектов вошел единственный на Дальнем Востоке
В числе других проектов — строительство
Кроме того, на форуме инвесторам представят проекты по созданию птицекомплекса (Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат), по развитию индустриального парка (Хабаровский завод строительной керамики), а также по производству деталей для судостроения и машиностроения (компания «РМ-СТИЛ. Дальний Восток»).
III Восточный экономический форум состоится