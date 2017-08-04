Трамп назвал унизительными для Америки домыслы демократов о «сговоре с Россией»

Источник: AP 2017

«Это фейковая история, которая унизительна для всех нас, для нашей страны и конституции», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, причина того, что демократы поднимают эту тему, — в том, что у них нет идей, повестки дня, концепции. «Это просто попытка оправдать самое большое поражение в американской политической истории», — подчеркнул Трамп.

У тысяч собравшихся президент спросил, нет ли среди них русских. По его словам, никаких русских не было и в Огайо и Пенсильвании. В этих штатах, сыгравших решающую роль на президентских выборах, Трамп победил с небольшим отрывом.

«Мы выиграли не из-за России, а из-за вас», — заявил Трамп сторонникам. Он призвал прокуроров искать не «русский след» на выборах, а 33 тысячи пропавших электронных писем своей бывшей соперницы на выборах от демократов — Хиллари Клинтон, а также «уран, который продали Клинтоны и который оказался теперь в руках у очень разозлившихся русских».

Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер созвал в Вашингтоне большое жюри для расследования утверждений о «вмешательстве России в выборы». Предметом рассмотрения жюри будет совещание в июне 2016 года с участием сына Трампа, его зятя и российского адвоката.