Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия уличила Польшу во лжи в отношении российского газа
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Порошенко поздравил всех с санкциями США по России
ПВО США не справилась с крылатыми ракетами Ирака
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
04:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп назвал унизительными для Америки домыслы демократов о «сговоре с Россией»

Президент США Дональд Трамп заявил на митинге в Западной Вирджинии, что теория демократов о его сговоре с Россией унизительна для Америки. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AP 2017

«Это фейковая история, которая унизительна для всех нас, для нашей страны и конституции», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, причина того, что демократы поднимают эту тему, — в том, что у них нет идей, повестки дня, концепции. «Это просто попытка оправдать самое большое поражение в американской политической истории», — подчеркнул Трамп.

Читайте также
WSJ: в США сформировали жюри присяжных по расследованию «российского следа» на выборах

У тысяч собравшихся президент спросил, нет ли среди них русских. По его словам, никаких русских не было и в Огайо и Пенсильвании. В этих штатах, сыгравших решающую роль на президентских выборах, Трамп победил с небольшим отрывом.

«Мы выиграли не из-за России, а из-за вас», — заявил Трамп сторонникам. Он призвал прокуроров искать не «русский след» на выборах, а 33 тысячи пропавших электронных писем своей бывшей соперницы на выборах от демократов — Хиллари Клинтон, а также «уран, который продали Клинтоны и который оказался теперь в руках у очень разозлившихся русских».

Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер созвал в Вашингтоне большое жюри для расследования утверждений о «вмешательстве России в выборы». Предметом рассмотрения жюри будет совещание в июне 2016 года с участием сына Трампа, его зятя и российского адвоката.

Трамп заявил, что расследование подтвердит отсутствие «сговора» между его президентской кампанией и иностранной державой. Позже президент назвал назначение прокурора и начатое им расследование «охотой на ведьм».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, чем заплатит США за свое хамство
Саакашвили пригрозил Порошенко
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Белых
«Зенит» проиграл клубу из Израиля в матче Лиги Европы
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с Неймаром
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь