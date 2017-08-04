Telegraph: Саркози станет фигурантом расследования о проведении мундиаля в Катаре

Источник: Reuters

По информации издания, французские следователи в настоящее время изучают вопрос о том, мог ли бывший президент Франции получать средства от сделок, которые обсуждались во время подачи заявки на проведение чемпионата 2022 года, включая продажу Катару парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

Внимание следствия сосредоточено еще на нескольких сделках, включая приобретение одной из французских фирм, оказывающих коммунальные услуги, инвестиционной компанией Qatari Diar.