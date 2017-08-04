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05:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

Владимир Путин предостерёг «Газпром» от возведения дворцов на Дальнем Востоке

По словам президента, при обеспечении работников социальными объектами все должно быть удобно, но без излишеств.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 августа, AmurMedia.

«Газпрому» нужно воздержаться от возведения «дворцов» в ходе строительства объектов на Дальнем Востоке, предостерег президент Владимир Путин, открывая совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. При обеспечении работников социальными объектами все должно быть удобно, по-современному, но без излишеств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».

Путин отметил, что создание комфортных жилищных условий для семей работников, которые трудятся на крупных проектах, является актуальным вопросом на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что вокруг новых современных предприятий должны возникать современные города и поселки, удобные и привлекательные для людей.

Президент привел ряд примеров, когда крупные инвесторы, заходя в регион, строят не только предприятия, но и вводят в строй жилье. При этом, по его словам, возведение объектов социальной инфраструктуры производится за счет субсидий.

«Что касается обеспечения работников социальными объектами, мы договорились, что это будет сделано за счет субсидий. Как здесь поступить практически, то есть или передать это на уровень региона, либо сам инвестор это будет делать, — важно только, чтобы это делалось в соответствии с требованиями самого региона. Но если это “Газпром”, то здесь не должно быть никаких дворцов, здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований», — сказал президент.

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