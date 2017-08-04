Владимир Путин предостерёг «Газпром» от возведения дворцов на Дальнем Востоке

«Газпрому» нужно воздержаться от возведения «дворцов» в ходе строительства объектов на Дальнем Востоке, предостерег президент Владимир Путин, открывая совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. При обеспечении работников социальными объектами все должно быть удобно, по-современному, но без излишеств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Что касается обеспечения работников социальными объектами, мы договорились, что это будет сделано за счет субсидий. Как здесь поступить практически, то есть или передать это на уровень региона, либо сам инвестор это будет делать, — важно только, чтобы это делалось в соответствии с требованиями самого региона. Но если это “Газпром”, то здесь не должно быть никаких дворцов, здесь должно быть все удобно, по-современному, должно отвечать современным требованиям, но без излишеств. И, безусловно, такие объекты должны пройти общую процедуру проверок предварительных и согласований», — сказал президент.