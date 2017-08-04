Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за полгода

Источник: Nur.kz

Чиновники в Казахстане за полгода похитили 150 млрд тенге, которые должны были пойти на выполнение социальных программ, сообщает телеканал «Хабар 24».

Совокупную сумму по итогам первых шести месяцев озвучили в Службе экономических расследований при Комитете госдоходов Министерства финансов РК.

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В общей сложности совершено 1500 тяжких и особо тяжких преступлений. Большая часть приходится на теневой сектор экономики и факты хищения бюджетных средств.

По 67% из них уголовное расследование уже завершено. В качестве примеров руководитель управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Арман Есембаев привел случай в Южно-Казахстанской области.

Там чиновникам удавалось присваивать деньги, выделенные на поддержку безработных в ЮКО.

В Карагандинской области на скамье подсудимых оказались три гражданки, которые в сговоре с роженицами, похитили бюджетные деньги, предназначенные на социальные выплаты в случае потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком.

«Сумма по оконченным уголовным делам составила 151,5 млрд тенге, которые были выделены на выполнение социальных программ государства.