Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за полгода
На эти деньги можно было построить 70 школ или 40 больниц.
На эти деньги можно было построить 70 школ или 40 больниц.
Чиновники в Казахстане за полгода похитили 150 млрд тенге, которые должны были пойти на выполнение социальных программ, сообщает телеканал «Хабар 24».
Совокупную сумму по итогам первых шести месяцев озвучили в Службе экономических расследований при Комитете госдоходов Министерства финансов РК.
В общей сложности совершено 1500 тяжких и особо тяжких преступлений. Большая часть приходится на теневой сектор экономики и факты хищения бюджетных средств.
По 67% из них уголовное расследование уже завершено. В качестве примеров руководитель управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Арман Есембаев привел случай в
Там чиновникам удавалось присваивать деньги, выделенные на поддержку безработных в ЮКО.
В Карагандинской области на скамье подсудимых оказались три гражданки, которые в сговоре с роженицами, похитили бюджетные деньги, предназначенные на социальные выплаты в случае потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком.
«Сумма по оконченным уголовным делам составила 151,5 млрд тенге, которые были выделены на выполнение социальных программ государства.
На эти деньги можно было построить около 70 школ на 1200 мест, около 80 детских садов, либо около 40 больниц с фондом необходимого комплекта оборудования, — сообщил руководитель управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов МФ РК Арман Есембаев.