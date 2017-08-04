Стартовали выборы 1413 сельских акимов в Казахстане

Источник: Informburo.kz

С 4 по 24 августа 2017 года в 14 областях Республики Казахстан состоятся выборы акимов городов районного значения, сельских округов, посёлков и сёл, не входящих в состав сельского округа, сообщила Центральная избирательная комиссия РК.

За 20 дней будут избраны 1413 сельских акимов в связи с окончанием сроков полномочий (4 года). Всего их в стране 2440. В остальных округах ранее уже провели выборы после досрочного прекращения полномочий акимов.

В настоящий момент зарегистрировано 3895 кандидатов (2,75 человека на одно место). Сельские акимы избираются на должность маслихатом района. Голосуют депутаты районных маслихатов на альтернативной основе из кандидатур, представленных акимом района/города областного значения после консультаций с местным сообществом. Консультации с местным сообществом проходят в форме личных встреч акима района с населением.

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Выборы сельского акима будут проведены на заседании выборщиков-депутатов маслихата соответствующего района либо города. Заседание выборщиков правомочно, если в нём участвует не менее двух третей депутатов. Председательствует на заседании выборщиков секретарь районного/городского маслихата.

Полномочия наблюдателей будут соблюдены, в соответствии с законом о выборах. В помещении, где проводится заседание выборщиков, избирательная комиссия организует пункт для голосования по выборам акимов, а также вывешивает заранее составленные списки выборщиков.

Каждому выборщику выдаются избирательные бюллетени для тайного голосования. Сразу после завершения процедуры голосования районная или городская территориальная избирательная комиссия производит подсчёт голосов.

При подсчёте голосов используется мажоритарная система относительного большинства. Избранным считается кандидат, набравший большее по сравнению с другими кандидатами число голосов выборщиков.

После окончания голосования территориальная избирательная комиссия составляет протокол по его результатам и оглашает их.

Предшествующие выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сёл, не входящих в состав сельского округа, проводились с 5 по 9 августа 2013 года на основе косвенного избирательного права депутатами маслихатов соответствующих районов.