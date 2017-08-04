Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Умеренные возлияния грозят ожирением
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ поведали о радостной реакции Порошенко на санкции по РФ
ПВО США не справилась с крылатыми ракетами Ирака
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
8Отпуск с дымком
06:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко примет участие в совещании по вопросам Байкала под руководством президента

Встреча пройдет в поселке Танхой Республики Бурятия.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко примет участие в совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня, 4 августа. Заседание состоится в поселке Танхой Республики Бурятия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также глава региона доложит о принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области вследствие природных пожаров, произошедших в апреле — мае 2017 года.

Напомним, что депутаты Государственной Думы Николай Николаев и Владимир Панов приняли участие в пленарном заседании международного форума «Байкал как участок Всемирного наследия: 20 лет спустя», прошедшем в Улан-Удэ 26—29 июля. По словам Владимира Панова, в портфеле комитета по экологии и охране окружающей среды ГД РФ сейчас находится четыре законопроекта, касающиеся озера Байкал. Их рассмотрение в первом чтении планируется на начало осенней сессии.

Ранее ИА IrkutskMeda сообщало, что приоритетный проект «Байкал — великое озеро великой страны» будет запущен в начале 2018 года. Об этом сообщил заместитель директора Департамента экономики и финансов правительства РФ Антон Григоров в четверг в Улан-Удэ на международном форуме «Байкал как участок Всемирного природного наследия: 20 лет спустя». Документ предусматривает 375 мероприятий на 500 млрд рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Трамп назвал унизительными для США домыслы о сговоре с Россией
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Саркози станет фигурантом уголовного расследования
Террористы планировали взорвать самолет, летевший из Австралии
«ПСЖ» подписал 5-летний контракт с Неймаром
Президент Колумбии заявил о конце демократии в Венесуэле
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта Белорусы настолько отвыкли от жары, что совсем забыли элементарные меры предосторожности
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
В России упразднили понятие «дача»
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
В моду вошел очень необычный «кварцевый» маникюр (фото) Еще одна классная идея нейл-дизайна для вас и вашего мастера по маникюру.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь