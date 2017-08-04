Сергей Левченко примет участие в совещании по вопросам Байкала под руководством президента
Встреча пройдет в поселке Танхой Республики Бурятия.
Встреча пройдет в поселке Танхой Республики Бурятия.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко примет участие в совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня, 4 августа. Заседание состоится в поселке Танхой Республики Бурятия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Также глава региона доложит о принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области вследствие природных пожаров, произошедших в апреле — мае 2017 года.
Напомним, что депутаты Государственной Думы Николай Николаев и Владимир Панов приняли участие в пленарном заседании международного форума «Байкал как участок Всемирного наследия: 20 лет спустя», прошедшем в
Ранее ИА IrkutskMeda сообщало, что приоритетный проект «Байкал — великое озеро великой страны» будет запущен в начале 2018 года. Об этом сообщил заместитель директора Департамента экономики и финансов правительства РФ Антон Григоров в четверг в