Сергей Левченко примет участие в совещании по вопросам Байкала под руководством президента

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко примет участие в совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня, 4 августа. Заседание состоится в поселке Танхой Республики Бурятия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также глава региона доложит о принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области вследствие природных пожаров, произошедших в апреле — мае 2017 года.

Напомним, что депутаты Государственной Думы Николай Николаев и Владимир Панов приняли участие в пленарном заседании международного форума «Байкал как участок Всемирного наследия: 20 лет спустя», прошедшем в Улан-Удэ 26—29 июля . По словам Владимира Панова, в портфеле комитета по экологии и охране окружающей среды ГД РФ сейчас находится четыре законопроекта, касающиеся озера Байкал. Их рассмотрение в первом чтении планируется на начало осенней сессии.