Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Совершила 40 правонарушений: полпред Путина о племяннице Рогозина
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Штурм прикрыла обнаженное тело болгарскими перцами - СМИ
После Порошенко Киев может воевать с РФ – эксперт
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
09:26 (мск), источник: РИА Новости

В Волгоградской области по тревоге подняли более тысячи мотострелков

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Мотострелковое соединение поднято по тревоге в Волгоградской области в рамках большой тренировки, военные отрабатывают защиту от воздушных ударов авиации «противника», сообщил в пятницу начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«Мотострелковое соединение Южного военного округа, дислоцированное в Волгоградской области, поднято по тревоге командующим восьмой общевойсковой армией в рамках командно-штабной тренировки», — сказал он.

«В ходе тренировки отработаны нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и применению, загрузке запасов материальных средств, а также по выходу подразделений в районы формирования колонн и совершению маршей в районы сосредоточения», — добавил офицер.

По его словам, военные совершили марш на штатной технике на полигон «Прудбой» и отработали действия по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

«В полевых условиях контрольные упражнения выполнили более 1 тысячи военнослужащих, при этом задействованы около 300 единиц вооружения и военной техники», — добавил Астафьев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Волгограде три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Госдеп ответил на слова Медведева о «конце надежд»
Китай требует от Индии прекратить испытывать его терпение
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
В Госдуме призвали сократить число фейковых партий
Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в 2018 г.
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала» Анонимный источник рассказал о причине конфликта телеведущего с руководством канала
Недвижимость
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Петербург объявил о закупке квартир для очередников
Петербург передал РПЦ землю в престижном поселке
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь