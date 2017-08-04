В Волгоградской области по тревоге подняли более тысячи мотострелков

«Мотострелковое соединение Южного военного округа, дислоцированное в Волгоградской области, поднято по тревоге командующим восьмой общевойсковой армией в рамках командно-штабной тренировки», — сказал он.

«В ходе тренировки отработаны нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и применению, загрузке запасов материальных средств, а также по выходу подразделений в районы формирования колонн и совершению маршей в районы сосредоточения», — добавил офицер.

По его словам, военные совершили марш на штатной технике на полигон «Прудбой» и отработали действия по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.