Путин поручил Генпрокуратуре проверить экологию Байкала

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На совещании по вопросам экологического развития этой территории глава государства, в частности, поручил определить источники финансирования для решения задачи полной ликвидации накопленного экологического ущерба на Байкале.

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«Первая, требующая неотложных действий, задача — ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию загрязненных территорий», — сказал Путин. «Прошу определить источники финансирования, планы и конкретных исполнителей, — поручил президент.

«Одновременно с этим необходимо разобраться и с объектами, продолжающими здесь работать, очистные сооружения большинства из них изношены», — приводит РИА Новости слова Путина.

По словам главы государства, нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса, в том числе разрабатывать варианты софинансирования экологоориентированных проектов, при этом с особым вниманием нужно относиться к обеспечению систем жесткого контроля.

Глава государства отметил, что территория Байкала является достоянием не только России, но и всей планеты, в связи с чем он подчеркнул, что сбережение территории озера является государственным приоритетом.