Путин поручил Генпрокуратуре проверить Байкал

Источник: AP 2017

«Задача его сбережения — несомненный государственный приоритет», — отметил Владимир Путин, посетовав на зачастую безответственную хозяйственную деятельность.

Защита Байкала требует вложения солидных финансовых ресурсов. Загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья, констатировал президент. «Накопленные отходы продолжают отравлять воду», — сказал он, призвав ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию.

Также следует разобраться с продолжающими здесь работать объектами, подавляющее большинство из которых изношены, считает глава государства. В воды озера также попадают и химические отходы сельского хозяйства. Нужно кардинально сокращать объемы сброса неочищенных вод в озеро, подчеркнул президент. Для этого необходимо качественно модернизировать инфраструктуру.

Необходимо также продлить срок действия программы по Байкалу, считает Путин. Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но часто они оборачиваются нередко избыточными ограничениями, также заметил он.

До миллиона человек бывает за год на берегах Байкала, отметил президент: но часто из-за них возникают стихийные свалки и мусор в водоемах. Да и сами предприниматели — организаторы маршрутов, бывает, игнорируют экологические нормы. «Нужно стимулировать экологическую ответственность бизнеса», — поставил задачу глава государства. В том числе действовать через софинансирование эколого-ориентированных проектов.

Президент также поручил Генпрокуратуре проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности.

«С Минфином надо посоветоваться — всякие идеи есть, в том числе возвращение части штрафов, платежей, напрямую в нацпарки», — также заявил Путин.

«После закрытия ЦБК экологическая обстановка стабилизировалась», — констатировал глава Минприроды Сергей Донской. Но остается ряд проблем — загрязнение отходами ЖКХ и накопленный ущерб, согласился он. Важно также обеспечить защиту лесов, добавил министр.

Донской попросил восстановить финансирование ФЦП «Охрана озера Байкал» и продлить программу. Сейчас она составляет почти 26 млрд рублей с 2012 по 2020 годы, но изначально была более чем в два раза больше. Продлить же ее можно бы до 2030 года, полагает министр.