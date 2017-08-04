Путин поручил Генпрокуратуре проверить Байкал
Достоянием планеты назвал озеро Байкал глава государства. «Байкал для нас и гордость и особая ответственность», — подчеркнул он на совещании в заповеднике.
Достоянием планеты назвал озеро Байкал глава государства. «Байкал для нас и гордость и особая ответственность», — подчеркнул он на совещании в заповеднике.
«Задача его сбережения — несомненный государственный приоритет», — отметил Владимир Путин, посетовав на зачастую безответственную хозяйственную деятельность.
Защита Байкала требует вложения солидных финансовых ресурсов. Загрязнению подверглись значительные территории Прибайкалья, констатировал президент. «Накопленные отходы продолжают отравлять воду», — сказал он, призвав ликвидировать экологический ущерб, провести полноценную рекультивацию.
Также следует разобраться с продолжающими здесь работать объектами, подавляющее большинство из которых изношены, считает глава государства. В воды озера также попадают и химические отходы сельского хозяйства. Нужно кардинально сокращать объемы сброса неочищенных вод в озеро, подчеркнул президент. Для этого необходимо качественно модернизировать инфраструктуру.
Необходимо также продлить срок действия программы по Байкалу, считает Путин. Особый статус Байкала предъявляет повышенные требования к любой хозяйственной деятельности, но часто они оборачиваются нередко избыточными ограничениями, также заметил он.
До миллиона человек бывает за год на берегах Байкала, отметил президент: но часто
Президент также поручил Генпрокуратуре проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности.
«С Минфином надо посоветоваться — всякие идеи есть, в том числе возвращение части штрафов, платежей, напрямую в нацпарки», — также заявил Путин.
«После закрытия ЦБК экологическая обстановка стабилизировалась», — констатировал глава Минприроды Сергей Донской. Но остается ряд проблем — загрязнение отходами ЖКХ и накопленный ущерб, согласился он. Важно также обеспечить защиту лесов, добавил министр.
Донской попросил восстановить финансирование ФЦП «Охрана озера Байкал» и продлить программу. Сейчас она составляет почти 26 млрд рублей с 2012 по 2020 годы, но изначально была более чем в два раза больше. Продлить же ее можно бы до 2030 года, полагает министр.
Нужно ликвидировать восемь наиболее опасных для Байкала объектов, заявил Донской. Не позднее декабря начнется ликвидация накопленных отходов, обещал он. А для борьбы с браконьерством необходим общественный контроль и увеличение штрафов.