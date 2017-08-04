СМИ: позиция Москвы относительно договора с Татарстаном осталась прежней

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— Несмотря на заявления ВКТ (Всемирного конгресса татар — прим. ред.), позиция Кремля по вопросу договора не изменилась: государство не должно строиться по договорному принципу, — заявил представитель администрации.

В свою очередь накануне в ходе заседания ВКТ заявили о необходимости продлить договор, с такими словами выступил глава исполкома ВКТ Ринат Закиров, заявивший, что договор «непременно нужно пролонгировать»: это «не капризы» руководства республики, а «железная воля» народа, основанная на результатах референдума 1992 года.

Также присутствующий на заседании госсоветник РТ Минтимер Шаймиев прямо не заявил о необходимости продления договора, этого вопроса не коснулся в своем выступлении и президент РТ Рустам Минниханов.

При этом в ходе заседания конгресса был создан новый национальный орган татар — Милли шуру (национальный совет), — который будет избираться сроком на пять лет съездом ВКТ. Для этого делегаты внесли правки в устав ВКТ. Было решено, что в Милли шуру войдут 75 человек, в том числе представители татар за рубежом. Возглавил Милли шуру вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

Напомним, договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия заканчивается 11 августа.