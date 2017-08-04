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09:26 (мск), источник: Интерфакс

Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной президентский срок

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин заявил, что подумает о том, баллотироваться ли в 2018 году.

Источник: AP 2017

В ходе совещания по вопросам ликвидации пожара в Бурятии и Иркутской области, которое провел глава государства в четверг, с участниками мероприятия в режиме видеосвязи связался один из жителей села Черемушки в Бурятской области и рассказал о том, как там восстанавливается жилье после пожаров.

После этого он обратился к главе государства: «Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост».

«Я подумаю, спасибо», — ответил на это Путин.

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Комментарии
37
Сергей Саморуков
Помню Брежнева тоже все умоляли ... в магазинах туалетной бумаги было не найти , чай по талонам давали , да и вообще пустые прилавки были нормой , Но письма от "трудящихся " шли вереницей , мол , не бросайте нас ...хотим и дальше так паскудно жить . М-да ... Вышел народ в своё время и скинул "пожизненных" , а пришёл охранник тех вождей и опять всё отнял у народа .Значит слаб наш народ и не уважает себя . Тогда "Подтяните ремни и ваши дети будут жить при коммунизме .", "Денег нет , но вы держитесь...Главное- здоровье..."
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алексей смирнов
Естественно будет баллотироваться и победит,не у кого нет даже сомнений,с таким административным ресурсом и такой пропагандой в СМИ это для любого не составило бы труда.Проблема в том,что он исчерпал себя как президент,нет идей развития страны,нет представления о её будущем.
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Sergey Sergey
О чем там думать?! На пенсию без раздумий! ))
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