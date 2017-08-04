Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной президентский срок

В ходе совещания по вопросам ликвидации пожара в Бурятии и Иркутской области, которое провел глава государства в четверг, с участниками мероприятия в режиме видеосвязи связался один из жителей села Черемушки в Бурятской области и рассказал о том, как там восстанавливается жилье после пожаров.