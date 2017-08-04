Дума Богдановича выбрала нового главу городского округа

«Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию главы городского округа Богданович из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (прилагается). Избрать на должность главы городского округа Богданович Голованова Владимира Львовича», — говорится в опубликованном на сайте думы решении.

Напомним, конкурс по выборам главы городского округа в Богдановиче проводился повторно. В начале года комиссия решила, что ни один из участвующих кандидатов не подходит на эту должность. Тогда в конкурсе участвовали мэр Владимир Москвин и Андрей Быков, возглавлявший муниципалитет с 2000 года.