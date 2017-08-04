На должность главы Краснокамского района пока претендуют четыре человека

Необходимые документы предоставили замдиректора департамента администрации губернатора Виктор Соколов, депутат земского собрания Юрий Ильюшенко, политтехнолог Олег Мейлус и бывший замглавы Добрянского городского поселения по социальным вопросам Ильяс Гайнанов.



Прием заявок на конкурс заканчивается сегодня в 15.00. Предыдущий конкурс был признан несостоявшимся, так как ни один из кандидатов не набрал большинства депутатов земского собрания. На место главы района претендовали подполковник полиции Андрей Полозников, бывший вице-премьер краевого правительства Константин Захаров и депутат земсобрания Юрий Ильюшенко.



Ъ- Online.