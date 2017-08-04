На должность главы Краснокамского района пока претендуют четыре человека
На конкурс по отбору главы Краснокамского района было подано четыре заявки.
На конкурс по отбору главы Краснокамского района было подано четыре заявки.
Необходимые документы предоставили замдиректора департамента администрации губернатора Виктор Соколов, депутат земского собрания Юрий Ильюшенко, политтехнолог Олег Мейлус и бывший замглавы Добрянского городского поселения по социальным вопросам Ильяс Гайнанов.
Прием заявок на конкурс заканчивается сегодня в 15.00. Предыдущий конкурс был признан несостоявшимся, так как ни один из кандидатов не набрал большинства депутатов земского собрания. На место главы района претендовали подполковник полиции Андрей Полозников, бывший
Ъ- Online.