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11:21 (мск), источник: СуперОмск

Омск и немецкий Барлебен стали партнерами

Подписано соглашение об установлении партнерских отношений между Омском и немецким городом Барлебен.

В администрации города прошла церемония подписания соглашения установлении партнерских отношений между Омском и немецким городом Барлебен. Документ подписали исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов и мэр муниципалитета Барлебен Франц-Ульрих Кайндорфф.

«Сегодня мы сделали новый шаг в продвижении взаимодействия наших городов. Подписанные соглашения — это выполнение достигнутых ранее договоренностей»
Сергей Фролов

Франц-Ульрих Кайндорфф отметил непростую международную обстановку, при которой происходит подписание соглашения: «Это значит, что мы можем развиваться, оказывать друг другу поддержку, принося тем самым большую пользу российскому и немецкому народам. Мы должны дорожить теми контактами, которые существуют между нашими муниципалитетами уже на протяжении нескольких лет».

Завтра, 5 августа исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов проведет торжественный прием в органном зале для иностранных и иногородних гостей.

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