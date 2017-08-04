Омск и немецкий Барлебен стали партнерами

В администрации города прошла церемония подписания соглашения установлении партнерских отношений между Омском и немецким городом Барлебен. Документ подписали исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов и мэр муниципалитета Барлебен Франц-Ульрих Кайндорфф.

Франц-Ульрих Кайндорфф отметил непростую международную обстановку, при которой происходит подписание соглашения: «Это значит, что мы можем развиваться, оказывать друг другу поддержку, принося тем самым большую пользу российскому и немецкому народам. Мы должны дорожить теми контактами, которые существуют между нашими муниципалитетами уже на протяжении нескольких лет».