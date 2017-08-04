Омск и немецкий Барлебен стали партнерами
Подписано соглашение об установлении партнерских отношений между Омском и немецким городом Барлебен.
Подписано соглашение об установлении партнерских отношений между Омском и немецким городом Барлебен.
В администрации города прошла церемония подписания соглашения установлении партнерских отношений между Омском и немецким городом Барлебен. Документ подписали исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов и мэр муниципалитета Барлебен
«Сегодня мы сделали новый шаг в продвижении взаимодействия наших городов. Подписанные соглашения — это выполнение достигнутых ранее договоренностей»
Завтра, 5 августа исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов проведет торжественный прием в органном зале для иностранных и иногородних гостей.