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09:51 (мск), источник: Noi.md

Бывший либерал: Киртоакэ хочет покинуть Либеральную партию

Бывший член ЛП, экс-министр обороны Анатолий Шалару утверждает, что отстраненный от должности генпримар столицы Дорин Киртоакэ намерен покинуть Либеральную партию.

Источник: Noi.md

Заявление было сделано Анатолием Шалару в эфире передачи «Important» на TVC 21.

По словам Шалару, причиной является давление со стороны его дяди, Михая Гимпу.

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«Даже если Дорин Киртоакэ докажет свою невиновность, я не думаю, что он останется в Либеральной партии. Известно, что Дорин Киртоакэ еще до ареста думал уйти из ЛП и начать собственный проект или примкнуть к другой партии. Дорин Киртоакэ больше не мог выдержать давления со стороны Михая Гимпу. Это вовсе не предательство. Если он сделает собственный проект — это не будет предательством, он ничего не должен Михаю Гимпу, наоборот, Либеральная партия в долгу перед Дорином Киртоакэ», — сказал Шалару.

Он заявил, что партию, к которой он принадлежал, невозможно возродить, поскольку утрачено доверие электората.

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