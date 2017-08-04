Бывший либерал: Киртоакэ хочет покинуть Либеральную партию

«Даже если Дорин Киртоакэ докажет свою невиновность, я не думаю, что он останется в Либеральной партии. Известно, что Дорин Киртоакэ еще до ареста думал уйти из ЛП и начать собственный проект или примкнуть к другой партии. Дорин Киртоакэ больше не мог выдержать давления со стороны Михая Гимпу. Это вовсе не предательство. Если он сделает собственный проект — это не будет предательством, он ничего не должен Михаю Гимпу, наоборот, Либеральная партия в долгу перед Дорином Киртоакэ», — сказал Шалару.