Владимир Путин поручил заасфальтировать дорогу на Ольхоне

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Напомним, о плохом состоянии дороги от переправы до посёлка Хужир рассказали президенту местные жители во время прямой линии в июне.

«Первое, что могу сказать и хочу сказать, и должен сказать: дорога должна быть там сделана, — подчеркнул глава государства. — Это вопрос только цены. Или мы заплатим эту цену за счёт Байкала, и вы будете дальше там разрабатывать карьер. Или мы заплатим из бюджета, просто найдем немного больше денег — и завезёте туда больше гравия». Президент поручил Сергею Левченко рассчитать стоимость строительства.

Дело в том, что глава региона не смог сказать, сколько стоит завезти на остров щебень и песок, только заметил, что завоз материалов увеличивает стоимость трассы. «Сергей Георгиевич, вы нас ставите в трудное положение, потому что вы говорите, что нужно увеличить стоимость, но на сколько конкретно, вы не знаете, сколько нужно объёма щебня — ответит не можете, а как же принять решение? — поинтересовался Путин. — Может быть, легче заплатить чуть побольше. Мы бы могли вам помочь в этом. Но я должен понять, сколько это стоит».