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10:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Производство бриллиантов откроется в Приморье

Соглашения о развитии производства бриллиантов, модульных домов и переработки женьшеня в Приморье подпишут на третьем ВЭФ, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Администрации Приморского края.

Источник: Reuters

Приморский край подготовил около 30 проектов для подписания с инвесторами в ходе Восточного экономического форума. В их число вошли производства бриллиантов, модульных домов, текстиля, жестяной тары, добыча и переработка природного мрамора, переработка женьшеня, золошлаковых отходов. Общая сумма составляет порядка 73 миллиардов рублей. Однако это еще не все проекты, которые будут подписаны на ВЭФ.

«Проекты есть как краткосрочные, так и предполагаемые к реализации в течение ближайших десяти, — заявил первый заместитель главы края Василий Усольцев».

Во время форума Приморский край планирует подписать соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром, ПАО «Почта Банк», вьетнамским городом Хайфон, китайскими компаниями «Юй Пэн» и «Гуанда» — по реализации проектов строительства жилья эконом-класса и транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Напомним, что с 6 по 7 сентября во Владивостоке пройдет ежегодный Восточный экономический форум, учрежденный указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Среди главных задач форума — всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала российского Дальнего Востока, а также повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, как на российском, так и на международном уровне.

Екатерина Брязгунова.

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