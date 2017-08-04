Свердловским чиновникам запретили сокращать «Российскую Федерацию»
Новые правила оформления официальных правительственных документов заняли 116 страниц.
Новые правила оформления официальных правительственных документов заняли 116 страниц.
Региональные власти приняли новые правила подготовки документов губернатора, правительства и администрации губернатора Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Их утвердил первый
Официальный документооборот регламентирует, что в названиях всех праздников первая буква — обязательно прописная, а остальные — строчные. Однако в словосочетании «Рождество Христово» оба слова пишутся с большой. А вот в названиях должностей отныне почти все слова должны начинаться с прописных букв. Например: «Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области — Директор
Введены также новые требования к сокращению слов. При этом строго запрещается употреблять «РФ» вместо «Российская Федерация» и «СО» вместо «Свердловской области».