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11:43 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловским чиновникам запретили сокращать «Российскую Федерацию»

Новые правила оформления официальных правительственных документов заняли 116 страниц.

Источник: Reuters

Региональные власти приняли новые правила подготовки документов губернатора, правительства и администрации губернатора Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Их утвердил первый вице-губернатор Алексей Орлов. Как передает агентство ЕАН, в документе на 116 страницах подробно изложено, что можно, а что нельзя применять чиновникам при оформлении различных официальных бумаг. Например, слуги народа обязаны использовать в работе только текстовой редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman размером 14. Хотя, при необходимости, можно использовать шрифт чуть меньшего размера.

Официальный документооборот регламентирует, что в названиях всех праздников первая буква — обязательно прописная, а остальные — строчные. Однако в словосочетании «Рождество Христово» оба слова пишутся с большой. А вот в названиях должностей отныне почти все слова должны начинаться с прописных букв. Например: «Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области — Директор Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области».

Введены также новые требования к сокращению слов. При этом строго запрещается употреблять «РФ» вместо «Российская Федерация» и «СО» вместо «Свердловской области».

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