Внешним управляющим МУЭТ Уфы назначен Аркадий Титов

Источник: Башинформ

«Есть четыре выхода из процедуры наблюдения: мировое соглашение, внешнее управление, оздоровление предприятия, ну, и самое для нас неприемлемое — конкурсное производство, которое, я больше чем уверен, мы не допустим», — рассказал в эфире телеканала РБК-Уфа временный управляющий МУЭТ Уфы Аркадий Титов.

По информации РБК-Уфа, по итогам 2015 года убыток составил почти 100 млн рублей, по итогам 2014 года — 300 млн. Общая сумма задолженности управления электротранспорта составляет около 700 млн рублей. Это больше, чем двухгодичная сумма всех его доходов.

В феврале представители республиканского госкомитета по транспорту заявили в Госсобрании республики, что Управление электротранспорта Уфы могут присоединить к «Башавтотрансу».

«Сейчас проходит согласование, разработка экономических параметров. Мы изучаем вопрос синергии двух предприятий», — рассказывал заместитель председателя комитета Азат Калимуллин.