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11:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский подписал «дорожные карты» по проблемным домам

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил план-график («дорожную карту») по выполнению обязательств перед дольщиками, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных жилых домов на территории региона.

Источник: Uralpress.ru

Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства области.

В «дорожную карту» включены 29 проблемных домов компаний: ООО «Уральская строительная компания», ООО «Аркона», ООО «Гринфлайт», ООО «Град», ООО «Жилищная инвестиционная корпорация». Долгострои расположены в Челябинске и Миассе. Кроме того, составлен план-график по защите прав дольщиков, пострадавших от так называемых двойных продаж квартир в уже сданных домах, — в многоэтажках по улице Островского и Цвиллинга в Челябинске.

Как уже сообщало агентство, на текущей неделе глава региона провел серию совещаний по каждому незавершенному объекту: микрорайон «Академ Riverside» (компания Гринфлайт), микрорайон «Чурилово LakeCity» (Речелстрой), проблемные дома в Миассе.

В подписанном губернатором документе прописаны сроки выполнения работ и обязательств перед участниками долевого строительства.

«Ситуация с дольщиками в области острая, но контролируемая», — подчеркнул Борис Дубровский. Глава региона отметил, что в каждом конкретном у дольщиков была своя история неполучения оплаченных ими квартир. Но, когда это не произошло, такая ситуация недопустима, считает губернатор.

В «дорожной карте» прописан каждый этап по всем кампаниям. Так, ООО «Гринфлайт» завершит строительство многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Академ Риверсайд» и передаст квартиры дольщикам до 31 декабря 2018 года, в том числе 11 домов будут сданы до конца 2017 года, еще 13 — в 2018 году.

Жилой дом в центре Челябинска по улице Доватора (застройщик ООО «Град») достроит новый инвестор. Недостроенному дому, расположенному на пересечении ул. Каслинской и Бр. Кашириных (ООО «Уральская строительная компания»), предстоит пройти техническую экспертизу с целью определения возможности продолжения строительства. После принятия решения будет найден новый застройщик.

Для защиты прав дольщиков миасской компании «Аркона» будет спроектировано и возведено несколько многоквартирных жилых домов.

Для первого из них уже подобран инвестор. В ближайшее время будут выделены земельные участки для остальных домов. Другой миасский застройщик — «Жилищная инвестиционная корпорация» достроит один объект — жилой дом № 15 — собственными силами, для еще одного незавершенного объекта компании — жилого дома № 16 — будет подобран новый инвестор.

«Необходимо четко придерживаться плана-графика, для того чтобы защитить законные права дольщиков и выполнить все обязательства перед ними», — распорядился губернатор. На 1 июля 2017 года официально в области зарегистрировано 1287 обманутых дольщиков. Всего вышеперечисленными компаниями заключено 5824 договора на долевое строительство, из которых 90% — 5258 — приходятся на «Гринфлайт».

Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований и областному министерству строительства и инфраструктуры усилить контроль за деятельностью компаний-застройщиков, чтобы не допустить появления новых проблемных строек.

Подробнее с дорожной картой можно ознакомиться на сайте.

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