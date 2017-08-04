ВЦИОМ: россияне спокойно отнеслись к новым санкциям со стороны США

Источник: AP 2017

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сообщения о новых американских санкциях против России большинство россиян восприняло довольно спокойно, однако отношение к США ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

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«О новом витке антироссийских санкций, инициированном Конгрессом США, слышали 68% россиян, однако подробной информацией владеют лишь 16%. Определенные страхи в связи с возможным их негативным влиянием на нашу страну испытывают 28% наших сограждан (среди тех, кто хорошо знаком с информацией, — 39%), позитивные ожидания высказывают 9%, около половины (48%) не ждут каких-либо изменений», — говорится в материалах опроса.

Оценки влияния санкций для страны в целом в июле, по отношению к марту, практически не изменились: 35% говорят о положительном эффекте и 26% считают, что санкции усугубили ситуацию в стране. Более четверти опрошенных (29%) полагают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества. Число граждан, почувствовавших на себе или близких негативное влияние санкций, выросло на 1%, однако 79% последствий не ощущают.

Ввести ответные санкции предлагают 19%, жестко ответить — 4%, треть россиян (29%) предлагают не реагировать.

Российским властям не следует принимать активных действий в борьбе за отмену санкций, по-прежнему считают 72% респондентов. Между тем, 20% опрошенных говорят о необходимости предпринять определенные меры для отмены введенных Западом ограничений (поскольку их экономические последствия слишком тяжелы).

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Симпатии россиян к американскому президенту резко снизились: с 27% до 18%, одновременно с тем, вырос негатив: с 22% до 28%. Преобладает, однако, нейтральное отношение (43%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30—31 июля 2017 г методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Санкции США

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники, был запрещен «экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым». Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР.

В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе — в отношении компаний энергетического сектора.