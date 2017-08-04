Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Германия поставила США условие продолжения давления на Россию
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: Басков пригласил бывшую возлюбленную на свою свадьбу
Эксперт о последствиях отказа РФ от сала Украины
76-летняя Барбара Брыльска вышла в свет в платье и кедах (фото)
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Die Welt назвала введение новых санкций "триумфом" Путина
Киев о желающих получить паспорт РФ: Пусть катятся
В России ожидается спад строительства из-за нового закона
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11:29 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: россияне спокойно отнеслись к новым санкциям со стороны США

При этом 20% участников исследования говорят о необходимости предпринять определенные меры для отмены введенных Вашингтоном ограничений.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сообщения о новых американских санкциях против России большинство россиян восприняло довольно спокойно, однако отношение к США ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

Читайте также
Санкции США в отношении России. Досье

«О новом витке антироссийских санкций, инициированном Конгрессом США, слышали 68% россиян, однако подробной информацией владеют лишь 16%. Определенные страхи в связи с возможным их негативным влиянием на нашу страну испытывают 28% наших сограждан (среди тех, кто хорошо знаком с информацией, — 39%), позитивные ожидания высказывают 9%, около половины (48%) не ждут каких-либо изменений», — говорится в материалах опроса.

Оценки влияния санкций для страны в целом в июле, по отношению к марту, практически не изменились: 35% говорят о положительном эффекте и 26% считают, что санкции усугубили ситуацию в стране. Более четверти опрошенных (29%) полагают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества. Число граждан, почувствовавших на себе или близких негативное влияние санкций, выросло на 1%, однако 79% последствий не ощущают.

Ввести ответные санкции предлагают 19%, жестко ответить — 4%, треть россиян (29%) предлагают не реагировать.

Российским властям не следует принимать активных действий в борьбе за отмену санкций, по-прежнему считают 72% респондентов. Между тем, 20% опрошенных говорят о необходимости предпринять определенные меры для отмены введенных Западом ограничений (поскольку их экономические последствия слишком тяжелы).

Читайте также
Трамп возложил на конгресс ответственность за ухудшение отношений с Россией

Симпатии россиян к американскому президенту резко снизились: с 27% до 18%, одновременно с тем, вырос негатив: с 22% до 28%. Преобладает, однако, нейтральное отношение (43%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30—31 июля 2017 г методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Санкции США

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники, был запрещен «экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым». Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон об ужесточении санкционного режима в отношении трех стран: России, Ирана и КНДР.

В частности, закон закрепляет действующие санкции в отношении России и предусматривает возможность введения новых санкций, в том числе — в отношении компаний энергетического сектора.

Документ стал результатом продолжительной работы членов обеих партий в американском Конгрессе, он был принят подавляющим числом голосов.

Комментарии
2
andrey kondratiev
вообще то положить на ваши санкции...ясно вам?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
SE RB
Необходимо поставить на место пиндосов, снять с резервной валюты доллар(который ничем не обеспечен), вывести все акции и ценные бумаги из банков , и производить расчеты в нашей валюте, либо евро и юанях.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Санкции против России: Трамп и Европа против, Порошенко рад
Во время загрузки произошла ошибка.
3 августа© Ньюстюб
 Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы
Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спецпрокурор США по России сформировал жюри присяжных
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
СМИ: Генпрокуратура может начать проверять цены на продукты
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
СМИ: цены на лекарства растут в 3 раза быстрее инфляции
Спорт
Манчини впервые проиграл в «Зените» Первое поражение Роберто Манчини во главе петербургского клуба случилось в неожиданной ситуации — «Зенит» дома уступил израильскому клубу «Бней-Иегуда»
Авто
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше Неправильная транспортировка груза оказалась не самым серьезным нарушением, которое допустил водитель
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер из «Гарри Поттера» Роберт Харди скончался на 92-м году жизни
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
За несколько месяцев до родов Юлия Ковальчук отказалась от диеты Певица рассказала о том, какой рацион соблюдает в «ожидании».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь