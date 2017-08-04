Назначен аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области
Сегодня аким
Сегодня аким
Пожелав успехов на новой должности, глава региона поручил новому акиму эффетивно и своевременно выполнять поручения Главы государства по улучшению
«Сайрамский район граничит с городом Шымкент. Для улучшения экономического состояния региона необходимо уделять особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Очень важно создать благоприятные условия инвесторам и местным предпринимателям. Кроме того, нужно придать новый импульс развитию архитектуры и инфраструктуры района. Еще один из актуальных вопросов в районе — земельные участки. Здесь много владельцев незаконных земельных участков. Поручаю полноцено решить этот вопрос в соответствии с законом страны», — сказал Ж. Туймебаев.
Мамаев Бактияр Сапаралиевич родился 2 января 1970 года, образование высшее, квалификация по специальности — учитель труда и общетехнических предметов, юрист, бакалавр транспорта.
Трудовую деятельность начал в 1993 году секретарем сельского совета Кызылкия Казыгуртского района
С марта 2012 года занимал должность заместителя акима Казыгуртского района