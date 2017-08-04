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11:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Назначен аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия районного маслихата представил активу Сайрамского района нового акима, передает пресс-служба акима ЮКО. На должность акима Сайрамского района назначен Мамаев Бактияр Сапаралиевич.

Источник: Newtimes.kz

Пожелав успехов на новой должности, глава региона поручил новому акиму эффетивно и своевременно выполнять поручения Главы государства по улучшению социально-экономического благосостояния населения. Вместе с тем, аким поблагодарил предыдущего акима Самата Сапарбаева за проделанную им работу и внесенный вклад в развитие района.

«Сайрамский район граничит с городом Шымкент. Для улучшения экономического состояния региона необходимо уделять особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Очень важно создать благоприятные условия инвесторам и местным предпринимателям. Кроме того, нужно придать новый импульс развитию архитектуры и инфраструктуры района. Еще один из актуальных вопросов в районе — земельные участки. Здесь много владельцев незаконных земельных участков. Поручаю полноцено решить этот вопрос в соответствии с законом страны», — сказал Ж. Туймебаев.

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Мамаев Бактияр Сапаралиевич родился 2 января 1970 года, образование высшее, квалификация по специальности — учитель труда и общетехнических предметов, юрист, бакалавр транспорта.

Трудовую деятельность начал в 1993 году секретарем сельского совета Кызылкия Казыгуртского района Южно-Казахстанской области. 1997−2012 годы работал главным специалистом общего отдела, также отдела по чрезвычайным ситуациям и отдела регионального развития и кадровой работы аппарата акима Казыгуртского района, акимом сельского округа Кызылкия, директором учреждения «Қазығұрт су», директором государственного коммунального предприятия «Таза су», начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района.

С марта 2012 года занимал должность заместителя акима Казыгуртского района Южно-Казахстанской области.

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