Назначен аким Сайрамского района Южно-Казахстанской области

Пожелав успехов на новой должности, глава региона поручил новому акиму эффетивно и своевременно выполнять поручения Главы государства по улучшению социально-экономического благосостояния населения. Вместе с тем, аким поблагодарил предыдущего акима Самата Сапарбаева за проделанную им работу и внесенный вклад в развитие района.

«Сайрамский район граничит с городом Шымкент. Для улучшения экономического состояния региона необходимо уделять особое внимание развитию малого и среднего бизнеса. Очень важно создать благоприятные условия инвесторам и местным предпринимателям. Кроме того, нужно придать новый импульс развитию архитектуры и инфраструктуры района. Еще один из актуальных вопросов в районе — земельные участки. Здесь много владельцев незаконных земельных участков. Поручаю полноцено решить этот вопрос в соответствии с законом страны», — сказал Ж. Туймебаев.