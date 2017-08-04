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12:04 (мск), источник: ТАСС

Избирком не зарегистрировал седьмого кандидата в свердловские губернаторы

Иван Волков, выдвинутый партией «Российский общенародный союз», сдал пустые листы поддержки выдвижения для прохождения муниципального фильтра.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Свердловской области не зарегистрировала Ивана Волкова, выдвинутого партией «Российский общенародный союз», кандидатом на пост губернатора Свердловской области, так как он сдал пустые листы поддержки выдвижения для прохождения муниципального фильтра. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе избиркома.

«Комиссия приняла постановление, в котором Ивану Волкову отказано в регистрации кандидатом на должность губернатора Свердловской области. Он не представил для регистрации ни одной достоверной подписи депутата представительного органа муниципального образования», — сказали там, пояснив, что Волков сдал в избирательную комиссию пустые листы.

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В пятницу избирком Свердловской области завершил этап регистрации кандидатов на пост главы Свердловской области. Всего зарегистрировано шесть претендентов: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия»), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфенов (КПРФ) и депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Зеленые»).

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

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