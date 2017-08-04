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12:21 (мск), источник: АиФ Красноярск

Михаил Латышев снят с поста главы представительства Красноярского края в РФ

Его место заняла Елена Шахматова, которая была штатным советником губернатора.

Источник: Reuters

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уволил Михаила Латышева с поста руководителя постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта». Соответствующее распоряжение было подписано 31 июля 2017 года. А на следующий день на его место была назначена Елена Шамахова, занимавшая с октября прошлого года должность советника губернатора на штатной основе.

Напомним, Михаил Латышев руководил ведомством с 2014 года. В 2015 году в обществе в СМИ активно обсуждалась новость, что на содержание представительства в Москве тратились огромные деньги, при этом была под вопросом эффективность его работы.

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