Михаил Латышев снят с поста главы представительства Красноярского края в РФ

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уволил Михаила Латышева с поста руководителя постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта». Соответствующее распоряжение было подписано 31 июля 2017 года. А на следующий день на его место была назначена Елена Шамахова, занимавшая с октября прошлого года должность советника губернатора на штатной основе.