Михаил Латышев снят с поста главы представительства Красноярского края в РФ
Его место заняла Елена Шахматова, которая была штатным советником губернатора.
Его место заняла Елена Шахматова, которая была штатным советником губернатора.
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский уволил Михаила Латышева с поста руководителя постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта». Соответствующее распоряжение было подписано 31 июля 2017 года. А на следующий день на его место была назначена Елена Шамахова, занимавшая с октября прошлого года должность советника губернатора на штатной основе.
Напомним, Михаил Латышев руководил ведомством с 2014 года. В 2015 году в обществе в СМИ активно обсуждалась новость, что на содержание представительства в Москве тратились огромные деньги, при этом была под вопросом эффективность его работы.