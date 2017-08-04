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13:34 (мск), источник: ИА REGNUM

Минприроды предлагает резко сократить природоохранную зону Байкала

Уменьшение природоохранной зоны предполагается почти в десять раз.

Источник: Reuters

Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило предложения, согласно которым может быть сокращена природоохранная зона озера Байкал. Детали предложения сообщил глава ведомства Сергей Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

«Уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнения границ, ограничивающих её площадь с 57 тысяч кв. км до до 5,9 тысячи кв. км», — сказал Донской.

Он уточнил, что уменьшение природоохранной зоны предполагается почти в десять раз. Кроме того, ее предлагают сделать более привязанной к ландшафту, чтобы она обеспечивала «охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм».

Эта работа, по словам Донского, велась вместе с учеными. Новую водоохранную зону на Байкале утвердят уже следующей весной.

«Мы надеемся весной уже утвердить новую водоохранную зону без тех ограничений, которые на сегодняшний день существуют», — заключил министр.

Напомним, 4 августа президент РФ Владимир Путин посетил Байкал. Он поручил Генпрокуратуре пресечь деятельность, которая вредит уникальному водоёму.

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