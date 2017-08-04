Замглавы Городищенского района уволили за то, что он скрыл свою судимость

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в 2008 году экс-чиновник был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В то время он работал оперуполномоченным в районном ОМВД. Из-за злоупотребления он лишился там своей должности.