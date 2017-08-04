Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин определился с судьбой Ленина - СМИ
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Песков ответил на вопрос о ситуации с племянницей Рогозина
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Мир уже израсходовал возобновляемые ресурсы 2017 года2 августа мировая экономика полностью использовала весь условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые планета может восстановить за год
Стало известно, кто будет вести новую «Фабрику звезд»
Кузнецова оказалась в загсе с Прилучным: видео со съемок сериала
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
Экс-жена Цыганова с семью детьми берётся за любую работу - СМИ
На Украине появилась бандитская столица – СМИ
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Так указывают только колониям": Ляшко о заявлении посольства США
Война продлится недолго — Нацгвардия о Донбассе
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Перестрелка в здании Мособлсуда
15:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

Замглавы Городищенского района уволили за то, что он скрыл свою судимость

Заместитель главы Городищенского муниципального района Максим Богданенко лишился своей должности за то, что при поступлении на муниципальную службу предоставил анкету с указанием заведомо ложных сведений об отсутствии у него судимости.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в 2008 году экс-чиновник был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В то время он работал оперуполномоченным в районном ОМВД. Из-за злоупотребления он лишился там своей должности.

«Из представленной ОМВД по Городищенскому району информации следует, что в Информационном центре ГУ МВД по Волгоградской области сведения об имеющейся у Богданенко судимости отсутствуют», — добавила Ольга Токарева.

Теперь с этим предстоит разобраться Городищенскому СО СУ СК России по области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
После бала. Как «медальный скандал» в Адыгее изменил жизнь его участниц
Госдеп ответил на сообщение Медведева о «конце надежд»
Спасатели подняли треть горняков из шахты «Мир» в Якутии
Путин пообещал подумать о выдвижении на очередной срок
ЕС рассмотрит расширение санкций против РФ из-за Siemens
Парламентская оппозиция РФ требует убрать партии-«спойлеры»
Опрос показал, как россияне относятся к новым санкциям США
Путин два часа гонялся за щуками и прокатился на «Пиранье»
Спорт
ЦСКА сыграет с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото) Позднее полицейские пояснили, что проверяли информацию о числившихся в угоне автомобилях
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым Ярослава Дегтярева сыграла дочь главного героя в фильме Анны Матисон
Недвижимость
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь