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13:39 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин заявил, что власти РФ следят за вопросом строительства ГЭС в Монголии

В ходе рабочей поездки в Бурятию президент РФ Владимир Путин высказался по ситуации с планируемым строительством ГЭС Монголии в бассейне реки Селенга, обеспечивающей до половины ежегодного притока воды в озеро Байкал.

Источник: AP 2017

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, глава государства поручил Минэнерго РФ проработать вопрос поставок электроэнергии из Бурятии в Монголию как альтернативу строительства ГЭС на Селенге.

Также Путин заверил, что власти РФ следят за вопросом строительства ГЭС в Монголии.

«Я с коллегами разговаривал. Но они говорят, что строить будут не на самой реке Селенге, а на одном из притоков. И это никак не повлияет на экологическую ситуацию. Мы в контакте с коллегами», — сказал президент.

По словам врио главы Бурятии Алексея Цыденова, республика готова поставлять электроэнергию в Монголию как альтернативу строительству ГЭС на реке Селенга.

Бурятия готова поставлять электроэнергию в Монголию как альтернативу строительству ГЭС на реке Селенга.

«У нас есть профицит электричества, недозагружена Гусиноозерская ГРЭС. Предварительно посмотрели, получается конкурентная цена. При строительстве ГЭС они попадают в кредит Китаю, здесь у нас кредита не будет… У меня просьба дать поручение Минэнерго проработать план, и чтобы мы могли официальное предложение по цене и по условиям сделать», — сказал Алексей Цыденов.

«Давайте в поручения запишем для Минэнерго», — ответил Владимир Путин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Монголия хочет построить ГЭС в бассейне реки Селенга, чтобы обрести энергетическую независимость и тем самым улучшить своё экономическое положение. Однако, в связи с тем, что Селенга питает озеро Байкал, планы Монголии по строительству ГЭС вызывают острую реакцию общественных деятелей, а также жителей Бурятии и Иркутской области. То, что жители этих сибирских регионов выступают против строительства ГЭС, показали общественные слушания, состоявшиеся весной 2017 года.

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