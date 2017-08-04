Путин заявил, что власти РФ следят за вопросом строительства ГЭС в Монголии

Источник: AP 2017

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, глава государства поручил Минэнерго РФ проработать вопрос поставок электроэнергии из Бурятии в Монголию как альтернативу строительства ГЭС на Селенге.

Также Путин заверил, что власти РФ следят за вопросом строительства ГЭС в Монголии.

«Я с коллегами разговаривал. Но они говорят, что строить будут не на самой реке Селенге, а на одном из притоков. И это никак не повлияет на экологическую ситуацию. Мы в контакте с коллегами», — сказал президент.

По словам врио главы Бурятии Алексея Цыденова, республика готова поставлять электроэнергию в Монголию как альтернативу строительству ГЭС на реке Селенга.

Бурятия готова поставлять электроэнергию в Монголию как альтернативу строительству ГЭС на реке Селенга.

«У нас есть профицит электричества, недозагружена Гусиноозерская ГРЭС. Предварительно посмотрели, получается конкурентная цена. При строительстве ГЭС они попадают в кредит Китаю, здесь у нас кредита не будет… У меня просьба дать поручение Минэнерго проработать план, и чтобы мы могли официальное предложение по цене и по условиям сделать», — сказал Алексей Цыденов.

«Давайте в поручения запишем для Минэнерго», — ответил Владимир Путин.