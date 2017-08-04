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13:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

На 100-летие Черемхово мэр Вадим Семёнов пригласил Владимира Путина за чаем

На празднование 100-летия Черемхово пригласил мэр города Вадим Семёнов президента России Владимира Путина во время их встречи за чаем, состоявшемся 4 августа 2017 года в посёлке Танхой в Бурятии.

Источник: AP 2017

Как сообщает РИА «Новости», встреча прошла после совещания, посвящённого вопросам ликвидации последствий лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии, экологического вреда на Байкальской природной территории. Семёнов получил от главы государства приглашение поговорить, попить чай из шиповника, предложил рассказать о празднике, который предстоит в городе по случаю юбилея.

На встрече обсуждались вопросы развития Черемхово, проблемы и перспективы работы городов и районов Иркутской области, а также работа Ассоциации муниципальных образований Приангарья, которую возглавляет Вадим Семёнов, уточнили в АМО.

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