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12:53 (мск), источник: Tengrinews

Ошакбаев и Биртанов заключили перемирие

Экономист Рахим Ошакбаев и министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов договорились о сотрудничестве после жарких дебатов об ОСМС.

Источник: Tengrinews

Между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Общественным фондом «Центр прикладных исследований ТАЛАП» заключен меморандум, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

«В церемонии подписания участвовали министр здравоохранения РК Елжан Биртанов и директор Общественного фонда “Центр прикладных исследований ТАЛАП” Рахим Ошакбаев. Меморандум предусматривает совместную работу по повышению эффективности системы здравоохранения, в том числе по внедрению лучшей мировой практики добровольного медицинского страхования. Также Меморандум направлен на повышение эффективности и открытости бюджета Министерства здравоохранения РК, проведение общественного и публичного мониторинга системы здравоохранения, участие в законопроектных, экспертных и научно-исследовательских работах и другое», — говорится в сообщении.

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Ранее экономист Ошакбаев раскритиковал внедрение Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане, назвав его «новым налогом». Он предложил приостановить ОСМС и вернуть на доработку вопрос перехода на реальную страховую медицину. 21 июля в прямом эфире телеканала Хабар прошли теледебаты министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и экономиста Рахима Ошакбаева.

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