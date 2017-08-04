Вокруг Минобрнауки Казахстана разгорается международный скандал

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 4 авг — Sputnik. В 2014 году правительства Великобритании и Казахстана запустили совместную программу «Ньютон — Аль-Фараби». Программа с общим бюджетом в 20 миллионов фунтов стерлингов рассчитана на пять лет. Когда пришло время платить по счетам, казахстанская сторона отказалась финансировать проекты, чем шокировала британских партнеров.

Британский Совет — координатор программы со стороны Великобритании, разослал письма-сожаления молодым казахстанским и британским ученым, рассчитывающим на получение гранта в рамках программы «Ньютон — Аль-Фараби».

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«К сожалению, министерство образования и науки Казахстана не предоставило финансирования для этой программы, — говорится в тексте письма. — Британский совет совместно с министерством по делам бизнеса, энергии и индустриальной стратегии (BEIS) должны были принять трудное решение о приостановлении всех новых проектов… Мы понимаем, что эта новость очень разочаровывает и извиняемся за задержку в информировании вас о том, что все наши усилия по решению проблемы не были успешными. Однако ситуация находится вне нашего контроля».

Как оказалось, ситуация находится и вне контроля координатора программы «Ньютон — Аль-Фараби» с казахстанской стороны. Как сообщил сегодня во время онлайн-конференции председатель АО «Фонд науки» Ануарбек Султангазин, меморандум между министерством науки и соответствующим министерством Великобритании был заключен в 2014 году, и тогда же было открыто финансирование с британской стороны. Со стороны казахстанской вопрос по финансированию проектов не решен до сих пор.

«Но надо сказать, что в настоящее время министерство образования и науки активно занимается решением этой проблемы, так как есть достаточно многочисленные обращения наших ученых. Я лично, как руководитель, уже встречался с учеными Кембриджского университета, которые были в Алматы и которые активно участвуют в данной программе. Нам удалось восстановить партнерские отношения с Британским Советом, который также участвует в данной работе и, я думаю, что в ближайшее время со стороны министерства образования этот вопрос будет решен», — заверил Султангазин.

Между тем в Британском Совете сообщили, что программа «Ньютон — Аль-Фараби» продолжает реализовываться в Казахстане, заморожены только новые проекты.

«Поскольку на данный момент финансирование не было обеспечено в полном объеме, мы не можем поддержать новые инициативы и проекты в рамках данной программы. Но министерство по делам бизнеса, энергии и индустриальной стратегии Великобритании, которое занимается управлением программы “Ньютон” с британской стороны, при поддержке посольства Великобритании в Астане продолжит работать с министерством образования и науки Казахстана над разрешением сложившейся ситуации», — сообщила Sputnik Казахстан менеджер по связям с общественностью Британского Совета Елена Сим.