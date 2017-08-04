Около трети кандидатов на довыборы в нижегородскую Думу получили отказ в регистрации по данным на 4 августа

Довыборы в городскую Думу Нижнего Новгорода проходят по трем округам: № 18 (Московский район), № 27 (Нижегородский район) и № 31 (Советский район).
Отказ в регистрации получили 11 из 34 кандидатов. Среди них единственный кандидат от «Партии роста» и оба кандидата от «Коммунистов России». Таким образом, количество партий, участвующих в довыборах, сократилось до семи.
Семь человек сняты по округу № 27: Алексей Ветошкин («Яблоко»); Рамазан Мурзалиев («Коммунисты России»); Роман Беагон («Партия роста»); Павел Окунев («Великое Отечество»); Евгений Рогозин («Родина»); Павел Лапшин (самовыдвижение); Анатолий Сидорин (самовыдвижение).
Четверо получили отказ по округу № 31: Артур Ераносян («Коммунисты России»); Алексей Каламагин («Родина»); Татьяна Власова (самовыдвижение); Андрей Петров (самовыдвижение).
На данный момент зарегистрированы на выборы 13 кандидатов. Процесс регистрации завершится 5 августа.
Напомним также, что кандидаты от КПРФ оспаривают в судах регистрацию кандидатов от «Единой России» по всем трем округам.