Мэрия Самары потратила почти миллион на невыполненные строительные работы

Аудиторы установили, что департамент городского хозяйства и экологии не располагает оперативной информацией о площади отремонтированных дорог. Кроме того, при выборочном осмотре проезжих частей они выявили повреждения, которые департамент не устранил в течение нормативных сроков.

Известно, что в 2015—2016 годах по трем муниципальным контрактам, стоимость которых составляет 219,2 млн рублей, на ремонт дорог были привлечены субподрядные организации, не обладавшие соответствующей квалификацией. В дополнение к этому выяснилось, что департамент горхозяйства принял и оплатил на сумму 929 тысяч рублей фактически невыполненные подрядчиками работы. Что касается департамента градостроительства, то он своевременно не взыскал пени в размере 1,3 млн рублей за нарушение подрядчиком срока выполнения работ по одному из муниципальных контрактов.