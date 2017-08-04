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14:03 (мск), источник: Pro Город Самара

Мэрия Самары потратила почти миллион на невыполненные строительные работы

Счетная палата Самарской области провела проверку департамента градостроительства и департамента городского хозяйства и экологии Самары на предмет эффективности использования ими бюджетных средств, выделенных в 2015 — 2016 годах и первом полугодии 2017 года на софинансирование объектов капитального строительства и капитального ремонта.

Аудиторы установили, что департамент городского хозяйства и экологии не располагает оперативной информацией о площади отремонтированных дорог. Кроме того, при выборочном осмотре проезжих частей они выявили повреждения, которые департамент не устранил в течение нормативных сроков.

Известно, что в 2015—2016 годах по трем муниципальным контрактам, стоимость которых составляет 219,2 млн рублей, на ремонт дорог были привлечены субподрядные организации, не обладавшие соответствующей квалификацией. В дополнение к этому выяснилось, что департамент горхозяйства принял и оплатил на сумму 929 тысяч рублей фактически невыполненные подрядчиками работы. Что касается департамента градостроительства, то он своевременно не взыскал пени в размере 1,3 млн рублей за нарушение подрядчиком срока выполнения работ по одному из муниципальных контрактов.

По завершению проверки Счетная палата направила представления в оба эти департамента, а также направила материалы по выявленным нарушениям в прокуратуру области и в ГУ МВД по Самарской области.

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