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16:45 (мск), источник: Клопс.ru

В день выборов губернатора в Калининграде заработают пять временных участков

В единый день голосования 10 сентября в Калининграде разместят пять временных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Источник: Клопс.ru

Участки образованы территориальными избирательными комиссиями. Их разместят в местах временного пребывания избирателей. Участки заработают по следующим адресам:

— ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» (ул. Клиническая, 74).

— ФГУ «1409-й военно-морской клинический госпиталь БФ» (ул. Герцена, 2).

— ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» (ул. Невского, 90).

— ГБУЗ «Центральная городская клиническая больница» (ул. Летняя, 3).

— ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калининградской области (ул. Ушакова, 2/4).

Справка
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