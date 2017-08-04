В день выборов губернатора в Калининграде заработают пять временных участков
В единый день голосования 10 сентября в Калининграде разместят пять временных участков. Об этом сообщает
В единый день голосования 10 сентября в Калининграде разместят пять временных участков. Об этом сообщает
Участки образованы территориальными избирательными комиссиями. Их разместят в местах временного пребывания избирателей. Участки заработают по следующим адресам:
— ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» (ул. Клиническая, 74).
— ФГУ «1409-й
— ГБУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» (ул. Невского, 90).
— ГБУЗ «Центральная городская клиническая больница» (ул. Летняя, 3).
— ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калининградской области (ул. Ушакова, 2/4).