Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела первое заседание Проектного совета

Как сообщает пресс-служба главы города, в качестве экспертов в Проектный совет по разработке стратегии развития Нижнего Новгорода до 2022 года вошли 45 самых уважаемых и профессиональных людей города в различных сферах жизни. В их числе председатели постоянных комиссий городской Думы, руководители крупных предприятий и ассоциаций, вузов, социологи, политологи. Среди них заместитель главы города Михаил Кузнецов, депутаты городской Думы Владимир Аношкин, Ольга Балакина, Андрей Дранишников, Марк Фельдман, руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович, общественный представитель АСИ в Нижегородской области Алексей Алехин.

Как отметила глава города, стратегия развития Нижнего Новгорода будет разрабатываться с учетом стратегии развития региона. Она будет состоять из совокупности проектов, каждый из которых направлен на улучшение жизни нижегородцев и затрагивает интересы не менее 30 процентов населения города.

«Проекты, формирующие стратегию развития города должны быть крупными, затрагивающими интересы не менее 30% нижегородцев. Проектный подход уже задан на федеральном уровне, поэтому необходимо проектное управление и создание проектного офиса в администрации города. Это позволит связать наши приоритетные проекты с муниципальными программами в рамках бюджета и количественные показатели. Это большая работа, которую мы сегодня начали делать. Каждый из присутствующих на заседании Проектного совета является носителем знаний в определенной сфере», — отметила Елизавета Солонченко.

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Ирина Кудрявцева представила доклад о Стратегии социально-экономического развития города, которая была разработана в 2011 году и в настоящее время требует доработки с учетом изменившихся обстоятельств, прежде всего в экономической сфере.