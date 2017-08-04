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14:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела первое заседание Проектного совета

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела первое заседание Проектного совета, на котором обсуждалась стратегия развития города до 2022 года.

Как сообщает пресс-служба главы города, в качестве экспертов в Проектный совет по разработке стратегии развития Нижнего Новгорода до 2022 года вошли 45 самых уважаемых и профессиональных людей города в различных сферах жизни. В их числе председатели постоянных комиссий городской Думы, руководители крупных предприятий и ассоциаций, вузов, социологи, политологи. Среди них заместитель главы города Михаил Кузнецов, депутаты городской Думы Владимир Аношкин, Ольга Балакина, Андрей Дранишников, Марк Фельдман, руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович, общественный представитель АСИ в Нижегородской области Алексей Алехин.

Как отметила глава города, стратегия развития Нижнего Новгорода будет разрабатываться с учетом стратегии развития региона. Она будет состоять из совокупности проектов, каждый из которых направлен на улучшение жизни нижегородцев и затрагивает интересы не менее 30 процентов населения города.

«Проекты, формирующие стратегию развития города должны быть крупными, затрагивающими интересы не менее 30% нижегородцев. Проектный подход уже задан на федеральном уровне, поэтому необходимо проектное управление и создание проектного офиса в администрации города. Это позволит связать наши приоритетные проекты с муниципальными программами в рамках бюджета и количественные показатели. Это большая работа, которую мы сегодня начали делать. Каждый из присутствующих на заседании Проектного совета является носителем знаний в определенной сфере», — отметила Елизавета Солонченко.

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Ирина Кудрявцева представила доклад о Стратегии социально-экономического развития города, которая была разработана в 2011 году и в настоящее время требует доработки с учетом изменившихся обстоятельств, прежде всего в экономической сфере.

По итогам заседания было принято решение, что каждый член Проектного совета до 31 августа представит свои предложения по формированию стратегии. Затем путем проведения форсайт-сессии будут определены наиболее важные для развития Нижнего Новгорода проекты. Результаты этой работы станут основой для формирования бюджета города на 2018−2020 годы.

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