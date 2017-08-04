Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела первое заседание Проектного совета
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела первое заседание Проектного совета, на котором обсуждалась стратегия развития города до 2022 года.
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела первое заседание Проектного совета, на котором обсуждалась стратегия развития города до 2022 года.
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Как отметила глава города, стратегия развития Нижнего Новгорода будет разрабатываться с учетом стратегии развития региона. Она будет состоять из совокупности проектов, каждый из которых направлен на улучшение жизни нижегородцев и затрагивает интересы не менее 30 процентов населения города.
«Проекты, формирующие стратегию развития города должны быть крупными, затрагивающими интересы не менее 30% нижегородцев. Проектный подход уже задан на федеральном уровне, поэтому необходимо проектное управление и создание проектного офиса в администрации города. Это позволит связать наши приоритетные проекты с муниципальными программами в рамках бюджета и количественные показатели. Это большая работа, которую мы сегодня начали делать. Каждый из присутствующих на заседании Проектного совета является носителем знаний в определенной сфере», — отметила Елизавета Солонченко.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Ирина Кудрявцева представила доклад о Стратегии
По итогам заседания было принято решение, что каждый член Проектного совета до 31 августа представит свои предложения по формированию стратегии. Затем путем проведения