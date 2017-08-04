Минздрав отреагировал на слова Путина об очередях к врачам

Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения выпустило разъяснение о сроках приема пациентов в государственных клиниках после критики Владимира Путина ситуации с очередями на прием пациентов. Свое сообщение ведомство направило в РБК, а также разместило на своем сайте.

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В заявлении Минздрава также сказано, что «четкий срок ожидания медицинской помощи — это гарантированное право каждого пациента», которое зафиксировано в программе государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи.

Согласно установленным нормативам приема пациентов, врач-терапевт должен принять пациента в срок, не превышающий 24 часа с момента обращения, а врач-специалист — в течение двух недель. Также в течение двух недель должны быть проведены лабораторные исследования и «большинство инструментальных исследований». Сложные методы диагностики, такие как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), должны быть проведены в течение месяца. Плановая госпитализация также должна осуществляться не позже месяца со дня обращения в клинику.

В ведомстве считают, что обозначенные «предельные сроки» ожидания медпомощи были установлены «с учетом анализа реальных возможностей всех 85 регионов страны».

Обеспечить своевременное оказание медицинской помощи обязана страховая медицинская организация, в которой застрахован пациент, говорится в сообщении Минздрава. Ведомство также рекомендует обращаться в страховые компании, если пациент не знает, как долго ему предстоит ждать того или иного исследования.

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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что невозможность вовремя получить медицинскую помощь, не заплатив врачам, является прямым нарушением закона. Об этом он сказал во время встречи с губернатором Амурской области Александром Козловым, которому поручил разобраться с жалобами жителей региона, поступившими во время Прямой линии 15 июня. «Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы — за три месяца. За деньги — в любое время. Это криминал», — сказал Путин, передавая губернатору папку с обращениями жителей.