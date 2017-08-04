Минздрав отреагировал на слова Путина об очередях к врачам
Минздрав опубликовал разъяснение по срокам приема пациентов врачами после того, как президент Владимир Путин раскритиковал труднодоступность медицинской помощи в России.
Минздрав опубликовал разъяснение по срокам приема пациентов врачами после того, как президент Владимир Путин раскритиковал труднодоступность медицинской помощи в России.
Министерство здравоохранения выпустило разъяснение о сроках приема пациентов в государственных клиниках после критики Владимира Путина ситуации с очередями на прием пациентов. Свое сообщение ведомство направило в РБК, а также разместило на своем сайте.
В заявлении Минздрава также сказано, что «четкий срок ожидания медицинской помощи — это гарантированное право каждого пациента», которое зафиксировано в программе государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи.
Согласно установленным нормативам приема пациентов,
Обеспечить своевременное оказание медицинской помощи обязана страховая медицинская организация, в которой застрахован пациент, говорится в сообщении Минздрава. Ведомство также рекомендует обращаться в страховые компании, если пациент не знает, как долго ему предстоит ждать того или иного исследования.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что невозможность вовремя получить медицинскую помощь, не заплатив врачам, является прямым нарушением закона. Об этом он сказал во время встречи с губернатором Амурской области Александром Козловым, которому поручил разобраться с жалобами жителей региона, поступившими во время Прямой линии 15 июня. «Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы — за три месяца. За деньги — в любое время. Это криминал», — сказал Путин, передавая губернатору папку с обращениями жителей.
Ранее о том, что в небольших населенных пунктах России есть проблемы с получением доступа к медицинской помощи, Путину доложила глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, почти 9 тыс. российских сел и деревень не могут рассчитывать на то, что в опасной для жизни ситуации медик доберется до них хотя бы через час. Министерство, по ее словам, пытается решить эту проблему за счет развития санитарной авиации в 34 регионах, где потребность в ней «особенно велика».