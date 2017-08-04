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14:36 (мск), источник: РИА Новости

Песков сообщил, когда Кремль озвучит позицию по договору с Татарстаном

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Позиция Кремля по поводу возможности перезаключения договора о разграничении полномочий между органами государственной власти РФ и Татарстана будет озвучена, когда в Москве посчитают нужным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Делегаты VI съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ) в четверг в резолюции съезда отметили позитивную роль договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти Российской Федерации и Татарстана в развитии республики и страны в целом и поддержали обращение регионального парламента о сохранении должности президента Татарстана.

«Когда посчитает нужным, позиция на этот счёт будет озвучена», — ответил Песков на вопрос журналистов, готова ли Москва обсуждать перезаключение этого договора.

В феврале 1994 года в Москве был подписан договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан. Документ подписали президент России Борис Ельцин и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Договор о разграничении полномочий в новой редакции был утвержден в июле 2007 года федеральным законом, который подписал президент России Владимир Путин, и действовал в течение 10 лет. До сих пор Татарстан оставался единственным субъектом РФ, имеющим такой договор с Российской Федерацией. В настоящее время договор не продлен.

Комментарии
1
Валерий Рюмин
Татарстан не единственная автономия и не исключение! Исключение в содержании договоров с автономиями!
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