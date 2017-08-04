Медведев прибыл на завод «Море» в Крыму, где проведет совещание по развитию промышленности
В совещании примут участие
В совещании примут участие
ФЕОДОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/.
В совещании примут участие
Медведев не раз отмечал, насколько важно развивать инфраструктуру и промышленность Крыма.
Еще 31 марта 2014 года на заседании правительства России, которое прошло в Крыму, глава кабмина подчеркнул: «Наша цель — сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов, чтобы он мог генерировать достаточные доходы для собственного развития. Такие возможности есть».
«Мы будем готовы поддержать те компании, которые будут инвестировать в развитие полуострова, которые будут работать на территории наших новых регионов и заключат инвестиционные соглашения с органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — заявил тогда премьер.
Медведев несколько раз в год посещает полуостров. Темами встреч и совещаний, которые он проводил в Крыму, становились детский отдых, развитие сельского хозяйства, малого бизнеса, системы здравоохранения, дорожного хозяйства и другие.
ФГУП «Судостроительный завод «Море» — предприятие, специализирующееся на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из