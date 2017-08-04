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14:25 (мск), источник: ТАСС

Медведев прибыл на завод «Море» в Крыму, где проведет совещание по развитию промышленности

В совещании примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин.

Источник: Reuters

ФЕОДОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл на крымский судостроительный завод «Море», на площадке которого пройдет совещание о состоянии и перспективах развития промышленности на полуострове.

В совещании примут участие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.

Медведев не раз отмечал, насколько важно развивать инфраструктуру и промышленность Крыма.

Еще 31 марта 2014 года на заседании правительства России, которое прошло в Крыму, глава кабмина подчеркнул: «Наша цель — сделать полуостров максимально привлекательным для инвесторов, чтобы он мог генерировать достаточные доходы для собственного развития. Такие возможности есть».

«Мы будем готовы поддержать те компании, которые будут инвестировать в развитие полуострова, которые будут работать на территории наших новых регионов и заключат инвестиционные соглашения с органами государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — заявил тогда премьер.

Медведев несколько раз в год посещает полуостров. Темами встреч и совещаний, которые он проводил в Крыму, становились детский отдых, развитие сельского хозяйства, малого бизнеса, системы здравоохранения, дорожного хозяйства и другие.

ФГУП «Судостроительный завод «Море» — предприятие, специализирующееся на производстве и ремонте скоростных кораблей, в том числе на подводных крыльях и воздушной подушке, прогулочных яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. В своей специализации является самым крупным в России.

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