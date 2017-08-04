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16:06 (мск), источник: ТАСС

Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг директора нацпарка в Сочи

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Кремль не планирует вмешиваться в ситуацию вокруг руководителя национального парка в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, следят ли за развитием этих событий в Кремле и планируют ли вмешаться в ситуацию.

Ранее Минприроды РФ сообщало, что увольнение директора Сочинского национального парка связано с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ. На пост временно исполняющей обязанности директора назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. Пеньковский обжаловал решение об увольнении в суде и заявил, что выйдет на работу в понедельник, 7 августа, однако готов покинуть свой пост, когда найдет и подготовит достойного преемника.

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