Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг директора нацпарка в Сочи

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, следят ли за развитием этих событий в Кремле и планируют ли вмешаться в ситуацию.

Ранее Минприроды РФ сообщало, что увольнение директора Сочинского национального парка связано с финансовыми нарушениями, выявленными Счетной палатой РФ. На пост временно исполняющей обязанности директора назначена Дарья Филиппова, ранее занимавшая пост заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма. Пеньковский обжаловал решение об увольнении в суде и заявил, что выйдет на работу в понедельник, 7 августа, однако готов покинуть свой пост, когда найдет и подготовит достойного преемника.